Biden quer abrir vacinação para todos os adultos dos EUA a partir de 1º de maio

O presidente americano Joe Biden deve anunciar na noite desta quinta-feira que todos os adultos poderão ser vacinados contra a covid-19 a partir do dia 1º de maio, decisão que ainda depende do aval dos estados.

Em seu primeiro discurso em horário nobre, Biden também deve autorizar que os americanos se reúnam em pequenos grupos para comemorar o feriado de 4 de julho, segundo uma fonte do governo americano.

“Ele deixará claro que isso não significa grandes eventos com aglomeração, mas sim que podemos ter um feriado com pequenas reuniões e celebrações”, disse a autoridade aos jornalistas.

O discurso de Biden, que deve durar menos de 20 minutos, está marcado para esta quinta-feira, 22h, e será transmitido da Sala Leste da Casa Branca.

O evento ocorre horas depois de Biden ter sancionado o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão. Em breve cerimônia na Casa Branca, o presidente enfatizou a importância da medida como forma de estímulo à recuperação econômica diante da covid-19. "Esta legislação histórica busca reconstruir a espinha dorsal deste país", disse.

As declarações de Biden ocorrem em um momento em que os Estados Unidos registram números recordes de vacinados — 2,9 milhões no sábado e 2,4 milhões no domingo.