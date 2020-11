Biden promete reincorporar EUA ao Acordo de Paris no 1º dia na presidência

O candidato democrata, Joe Biden, afirmou que vai reincorporar os Estados Unidos ao Acordo de Paris sobre o clima no primeiro dia do seu eventual governo. “Hoje, a administração Trump deixou oficialmente o Acordo Climático de Paris. E em exatamente 77 dias, um governo Biden voltará a incorporá-lo”, escreveu Biden, em sua conta oficial do Twitter, na noite de quarta-feira, horário local, referindo-se a 20 de janeiro de 2021, data do início do mandato do futuro presidente.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Logo após, também no Twitter, Biden anunciou um fundo para arrecadação de recursos para “garantir” a contagem total dos votos. “Donald Trump não decide o resultado desta eleição, nem eu. O povo americano decide. É por isso que apresentamos o Fundo Biden Fight – para garantir que todos os votos sejam contados”, disse Biden. A contagem de votos da eleição presidencial ainda está em andamento.

O presidente Donald Trump oficializou a saída oficial dos Estados Unidos do Acordo de Paris nesta quarta-feira, 4, em meio a apuração das eleições americanas.

O Acordo de Paris foi assinado em dezembro de 2015 (quando Barack Obama ainda era o presidente do país) e desenhou objetivos para que os países diminuíssem as emissões que contribuem para o aquecimento global, diminuindo a previsão de 2ºC para 1,5ºC. Anualmente, os países mais ricos, como os Estados Unidos, deveriam financiar 100 bilhões de anos para o cumprimento dos compromissos.