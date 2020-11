Biden pede calma e reafirma confiança em pronunciamento

Joe Biden fez um pronunciamento na tarde desta quinta-feira, 5, em Delaware, pedindo por paciência para que o término da apuração seja concluído. O candidato frisou sua confiança no processo eleitoral americano, além da importância do voto e da democracia. A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Assine gratuitamente a EXAME Research.

“Não tenho dúvidas de que, quando a contagem acabar, eu e Kamala Harris seremos declarados vencedores”, disse. Além das informações sobre a contagem de votos, Biden também se solidarizou com os cidadãos que perderam pessoas próximas por causa da covid-19.

Biden says he has "no doubt" he and Sen. Harris will be declared the winner, and urges everyone to "stay calm" as all the votes are counted.#election2020 pic.twitter.com/h7jwz02s5S

— The Recount (@therecount) November 5, 2020