Biden: paralisação do governo não é inevitável e Câmara precisa fazer seu trabalho

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 27, que a paralisação do governo dos Estados Unidos não é inevitável, apesar do impasse no Partido Republicano que impede a aprovação de uma resolução orçamentária na Câmara dos Representantes.

Os parlamentares precisam aprovar a matéria antes de 1º de outubro para evitar a suspensão de atividades federais.

Em evento na Califórnia, o democrata alertou que uma paralisação afetaria trabalhos essenciais na área da ciência e saúde, como pesquisas sobre câncer e segurança alimentar. "O povo americano precisa que nossos amigos republicanos na Câmara façam seu trabalho: financiar o governo", argumentou.

Na terça-feira, 26, o Senado costurou um acordo bipartidário que manteria o governo financiado de maneira temporária, mas o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse hoje não ver espaço para a proposta entre os deputados.