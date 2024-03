Biden ganha terreno contra Trump em seis estados-chave, diz pesquisa

O presidente Joe Biden ganhou terreno contra o republicano Donald Trump em seis dos sete swing states, aqueles vistos como "pêndulos", em que ambos os partidos têm chances razoáveis de ganhar. Os resultados representam a posição mais forte do democrata até agora em uma pesquisa mensal da Bloomberg News/Morning Consult.

A mudança na trajetória do presidente vem após cinco meses de liderança consistente de Trump, e segue um discurso que mobilizou os democratas e pareceu mitigar preocupações sobre a idade de Biden.

A mudança foi significativa em Wisconsin, onde Biden lidera Trump por um ponto após estar atrás por quatro pontos em fevereiro, e na Pensilvânia, onde os candidatos estão empatados após Trump ter uma vantagem de seis pontos no mês passado. Eles também estão empatados em Michigan.

Leia também: Eleições nos EUA: julgamento de Trump é marcado para 15 de abril

Ainda é cedo para saber se a melhoria é um aumento pontual ou o início de uma mudança mais duradoura na corrida. Biden ainda está atrás do candidato republicano em quatro estados cruciais. Mas as vitórias de novembro nos chamados estados do norte praticamente garantiriam um segundo mandato para Biden.

O presidente e Trump garantiram as indicações de seus partidos em 12 de março, iniciando uma temporada de eleições gerais extraordinariamente longa. Trump atualmente está com dificuldades financeiras de campanha e realizando menos comícios e eventos, enquanto o titular intensificou seus esforços de reeleição e está fazendo campanha nos swing states, incluindo uma viagem à Carolina do Norte nesta terça-feira.

A pesquisa também mostra que os eleitores estão se sentindo melhores em relação à economia nacional, com um aumento gradual no número de eleitores dos swing states que dizem que ela está no caminho certo. Mais de um terço dos eleitores disseram ter visto notícias positivas sobre Biden recentemente, o maior nível desde o início das pesquisas em outubro.

A pesquisa com 4.932 eleitores registrados tem uma margem de erro geral de 1 ponto percentual.

Biden também reduziu sua defasagem em fevereiro no Arizona, Nevada e na Carolina do Norte. No sétimo estado, Geórgia, Trump ampliou sua liderança. Em alguns casos, a mudança estava dentro da margem de erro.

Trump ainda lidera nos sete swing states, 47% a 43%. A maioria dos eleitores com uma opinião favorável sobre Nikki Haley disse que votaria em Trump em uma disputa direta em novembro, sugerindo que ele está conquistando muitos dos apoiadores de sua antiga concorrente nas primárias.

A pesquisa foi conduzida a partir de 8 de março, no dia seguinte a Biden fazer um discurso espirituoso e incomumente político perante o Congresso, que traçou contrastes nítidos com Trump - a quem ele se referiu apenas como "meu antecessor" - em questões como política externa, direitos ao aborto, a fronteira e controle de armas.

O discurso pode ter ajudado em um dos maiores obstáculos da campanha de Biden: preocupações sobre sua idade. Cerca de seis em cada dez eleitores disseram que os candidatos a vice-presidente serão mais importantes este ano porque Biden terá 81 anos e Trump terá 78 no dia da eleição.

Isso representa uma queda de sete pontos em relação à pesquisa de fevereiro, que foi realizada pouco depois de um relatório do conselheiro especial chamar Biden de um "homem idoso com memória ruim".

Menos de três em cada dez apoiadores de Trump disseram que a opção deles era um voto contra Biden. No entanto, quase metade dos eleitores de Biden disse que o deles era um voto contra Trump. Em Wisconsin, onde Biden lidera, seis em cada dez de seus apoiadores disseram que seu voto era um voto contra Trump.

Embora esses resultados sugiram um forte entusiasmo por Trump entre seus apoiadores, eles também indicam um potencial motor de comparecimento às urnas para Biden.