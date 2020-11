Biden fratura o pé direito durante brincadeira com o cachorro

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, sofreu uma fratura no pé direito durante uma brincadeira com seu cachorro, informou no domingo sua equipe. Biden, 78 anos, sofreu a fratura ao escorregar enquanto brincava no sábado com um de seus dois pastores alemães, Major.

O médico pessoal do presidente eleito, Kevin O’Connor, informou em um primeiro momento que Biden sofrera “uma torção no pé direito” sem “fratura aparente”. Mas uma tomografia computadorizada “confirmou fissuras (…) no meio do pé”, indicou o médico pouco depois, em um comunicado publicado pela assessoria de imprensa do democrata. O’Connor informou que o presidente eleito “terá que usar provavelmente uma bota ortopédica durante várias semanas”.

O ex-vice-presidente de Barack Obama tomará posse em 20 de janeiro e será o presidente mais idosos da história dos Estados Unidos. O democrata levará para a Casa Branca seus dois pastores alemães, Major, adotado em 2018, e Champ, que está com a família Biden desde 2008.