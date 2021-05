Biden expressa a Netanyahu 'preocupação' sobre violência em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou neste sábado, 15, por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a quem expressou sua "grande preocupação" com a violência em Israel e Gaza, assim como com a segurança dos jornalistas.

Na conversa, que ocorreu após seis dias de violência que deixou dezenas de mortos e feridos, Biden expressou seu "forte apoio" ao direito de Israel de se defender de ataques de foguetes lançados pelo "Hamas e outros grupos terroristas".

Mas também levantou preocupações com a segurança dos jornalistas depois que aviões israelenses bombardearam um prédio em Gaza que abrigava os escritórios da Associated Press (AP), de acordo com um comunicado.

Ele manifestou "sua grande preocupação com a violência entre as comunidades em Israel" e "saudou as declarações do primeiro-ministro e de outros líderes que se opõem a tais atos atrozes".

Biden lamentou que a "atual fase do conflito tragicamente tenha custado a vida de civis israelenses e palestinos, incluindo crianças" e "expressou apoio a medidas que permitam ao povo palestino gozar da dignidade, segurança, liberdade e oportunidades econômicas que merecem".

Também transmitiu o mesmo a Abbas em sua primeira comunicação com o líder palestino, a quem destacou "a necessidade de o Hamas parar de disparar foguetes contra Israel", segundo a Casa Branca.

O mandatário americano também enfatizou "seu forte compromisso com uma solução negociada de dois Estados como a melhor caminho para alcançar uma resolução justa e duradoura para o conflito israelense-palestino", algo que também comunicou ao primeiro-ministro israelense.