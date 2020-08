Biden escolhe Kamala Harris como sua vice em chapa contra Trump

O candidato democrata para eleições americanas deste ano, Joe Biden, escolheu Kamala Harris como sua vice na chapa presidencial, na tentativa de derrotar o atual comandante do país, o republicano Donald Trump. A informação foi divulgada pela CNN.

Desde o início da corrida eleitoral, Biden já havia prometido que teria uma mulher como parceira, mas vinha adiando a decisão de escolher um nome. Caso a chapa vença as eleições de novembro, ela será a primeira mulher eleita a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos.

Senadora pela Califórnia, Kamala disputou as primárias do Partido Democrata e só não seguiu em frente por falta de recursos para continuar a campanha. Ela é conhecida pelo eleitorado americano, vem de uma família multirracial e defende questões caras a uma boa parte da população, como a reforma da polícia e o corte de impostos para famílias de classe média.

Biden está a frente de Trump nas pesquisas de intenção de voto, em posição melhor até do que estava a candidata do partido em 2016, Hillary Clinton, no mesmo momento do ano.

O pouco sucesso de Donald Trump em conter a pandemia do novo coronavírus é um dos motivos apontados como um dos fatores que devem influenciar as eleições americanas.

Até esta terça-feira, os Estados Unidos tinham mais de 5,1 milhões de casos confirmados, com cerca de 164 mil mortes, os maiores índices do mundo, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.

Mais cedo, o rival Donald Trump disse que alguns homens podem se sentir “insultados” pela promessa feita por seu rival democrata, Joe Biden, de escolher uma mulher como candidata à vice-presidência nas eleições americanas de novembro.

“Ele se cercou de um certo tipo de gente”, disse Trump em uma entrevista nesta manhã à rádio Fox Sports. “Algumas pessoas diriam que os homens se sentem insultados por isso e outras pessoas acham que está tudo bem”, continuou o presidente.