Biden: enviaremos US$ 1 bi para combater insegurança alimentar no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou neste sábado que o país vai destinar mais de US$ 1 bilhão para combater a insegurança alimentar no Oriente Médio. "Estamos comprometendo coletivamente bilhões de dólares para aliviar a crise alimentar aqui na região", disse Biden, durante cúpula com líderes árabes.

O líder americano também destacou uma ação relacionada à segurança energética: "Concordamos com a necessidade de garantir suprimentos adequados para atender às necessidades globais. Os produtores de energia já aumentaram a produção e estou ansioso para ver o que está por vir nos próximos meses", disse.

Sobre a crise climática, Biden afirmou estar "investindo coletivamente centenas de bilhões de dólares em iniciativas de energia limpa, aumentando nossa ambição climática e trabalhando juntos para diversificar as cadeias de suprimentos e investir em infraestrutura crítica".

Segundo a imprensa americana, Biden já deixou a Arábia Saudita e está a caminho de Washington, após uma viagem de quatro dias na qual se encontrou com líderes do Oriente Médio.