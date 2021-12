Biden e Putin devem discutir situação da Ucrânia em videochamada

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, farão uma videoconferência nesta terça-feira, 7, com a intenção de debater a situação tensa na Ucrânia.

“Biden sublinhará as preocupações dos EUA com as atividades militares russas na fronteira com a Ucrânia e reafirmará o apoio dos Estados Unidos à soberania e à integridade territorial da Ucrânia”, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em um comunicado.

Os dois também conversarão sobre os laços bilaterais e a implantação de acordos firmados na cúpula do G7, em Genebra, no mês de junho.

O horário exato da conversa não foi divulgado, mas há a certeza de que o clima da reunião não será leve. O motivo: mais de 94 mil soldados russos estão reunidos perto da fronteira com a Ucrânia e isso está causando um desconforto aos EUA.

Na sexta-feira, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, disse que a Rússia pode estar planejando uma ofensiva militar de larga escala no final de janeiro, citando relatórios de inteligência. Autoridades dos EUA disseram ter chegado a conclusões semelhantes.

Biden, enquanto isso, rejeita exigências russas de garantias de segurança na região.