Biden e Hillary Clinton apoiam Kamala como candidata democrata; veja quem são os outros cotados

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou neste domingo que desistiu da sua campanha à reeleição, após semanas de pressão intensa por sua desistência por parte de congressistas democratas e megadoadores de campanha. Biden, de 81 anos, deu apoio e endossou sua vice-presidente Kamala Harris, a mais cotada para substituí-lo.

Kamala, de 59 anos, é a primeira mulher e a primeira pessoa negra a ocupar o cargo, e, além de Biden, recebeu endosso do ex-presidente Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Os Clintons, que elogiaram a “extraordinária carreira de serviço” de Biden, disseram em uma declaração conjunta que estavam “honrados” em se juntar a ele para endossar Harris como a candidata democrata “e farão tudo o que puderem para apoiá-la”.

“ Nada nos deixou mais preocupados com nosso país do que a ameaça representada por um segundo mandato de Trump . Ele prometeu ser um ditador desde o primeiro dia”, afirmaram.

Mas, apesar do endosso de Biden e dos Clintons, a substituição e ocupação do cargo por Kamala não são automáticas. O Partido Democrata é livre para para escolher e se reunir em torno de um candidato diferente, se preferir. Além disso, sua indicação só será oficializada quando os delegados da Convenção Nacional Democrata, marcada para agosto, em Chicago, dão seu voto. Veja os nomes cotados pelos caciques do partido para substituir o presidente Joe Biden na corrida à Casa Branca:

Gavin Newsom

Não há regra que estipule que o companheiro de chapa substitua automaticamente o candidato em exercício. É por isso que também é citado o nome do governador da Califórnia, Gavin Newsom, além da vice-presidente.

O democrata, de 56 anos e ex-prefeito de San Francisco, lidera há cinco anos o estado mais populoso do país, a Califórnia, que transformou em um santuário para o direito ao aborto.