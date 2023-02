Biden diz que 'vai derrubar' qualquer objeto aéreo que ameaçar a segurança dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, nesta quinta-feira, 16, que não hesitará em derrubar qualquer objeto aéreo que ameaçar a segurança nacional.

"Se algum objeto representar uma ameaça à segurança dos americanos, vou derrubá-lo", alertou Biden dias depois de ordenar a derrubada de um balão chinês e de outros três objetos voadores não identificados.

Biden afirmou que prevê conversar com seu contraparte chinês, Xi Jinping, mas que não se desculparia por ter derrubado o balão que entrou no espaço aéreo americano. Segundo autoridades locais, tinha objetivos de vigilância e compilação de dados importantes para a segurança do país.

"Não queremos uma nova Guerra Fria" e "vamos continuar conversando com a China", disse em rápido pronunciamento.

"Espero falar com o presidente Xi e chegar ao fundo disto", acrescentou.