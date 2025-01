Biden diz que polícia investiga se há conexão entre ataques de Nova Orleans e Las Vegas

O presidente Joe Biden disse nesta quarta-feira que as autoridades policiais estavam procurando por outras pessoas que poderiam ter participado do ataque em Nova Orleans que deixou pelo menos 15 mortos. As informações são da Bloomberg.

Biden disse que as indicações iniciais — incluindo vídeos de mídia social postados pelo suspeito horas antes ao ataque — sugeriram que ele havia sido influenciado pelo Estado Islâmico, mas pediu aos americanos que permitissem que a investigação prosseguisse antes de tirar suas próprias conclusões.

O presidente também disse que as autoridades policiais estavam examinando se o caso havia alguma ligação com a explosão de um Tesla Cybertruck do lado de fora do hotel do presidente eleito Donald Trump em Las Vegas.

"O FBI está liderando a investigação para determinar o que aconteceu, por que aconteceu, se houve alguma ameaça contínua à segurança pública", disse Biden em Camp David, chamando a violência em Nova Orleans de um "ataque desprezível".

O democrata disse que as equipes que estão trabalhando no caso "continuariam a procurar por quaisquer conexões" e pediu que "ninguém deve tirar conclusões precipitadas".

Biden disse que o suspeito morto — identificado pelo FBI como Shamsud-Din Jabbar, um homem de 42 anos — era um cidadão americano que nasceu no Texas e serviu no Exército dos EUA. Biden disse que Jabbar postou vídeos nas redes sociais expressando o desejo de matar.

Questionamentos de Trump

Os incidentes em Nova Orleans e Las Vegas trouxeram à tona questionamentos sobre segurança nacional e terrorismo poucas semanas antes de Trump ser empossado para seu segundo mandato.

O republicano prometeu apoiar Nova Orleans enquanto autoridades e moradores "investigam e se recuperam desse ato de pura maldade", de acordo com uma postagem em sua plataforma Truth Social. Mas ele também usou o incidente para atacar a segurança da fronteira, parecendo sugerir — antes que o suspeito fosse identificado — que ele pode ter sido um migrante, o que não foi verdade.

"Quando eu disse que os criminosos que estão chegando são muito piores do que os criminosos que temos em nosso país, essa declaração foi constantemente refutada pelos democratas e pela mídia de notícias falsas, mas acabou sendo verdade. A taxa de criminalidade em nosso país está em um nível que ninguém jamais viu antes”, disse Trump na Truth Social na quarta-feira.