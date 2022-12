Biden diz que plano para combater a inflação está funcionando nos EUA

Por meio de nota oficial, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou nesta quinta-feira, 1º de dezembro, os dados divulgados sobre inflação, consumo e renda, atribuindo a conquista às suas políticas de governo.

"O povo americano deve ter confiança de que nosso plano para combater a inflação está funcionando", afirmou Biden, alertando que este processo pode levar tempo e conter contratempos até a meta final.

No comunicado, Biden celebrou os dados divulgados nesta quinta-feira que mostraram desaceleração da inflação e o crescimento da renda em outubro, junto a segunda leitura do PIB americano divulgada ontem, que indicou crescimento anual pouco acima do esperado.

Para o presidente, os índices representam o fortalecimento da economia dos Estados Unidos e "mais evidências" de que seu "plano econômico está funcionando".

