Biden comemora acordo entre Reino Unido e UE por papel da Irlanda no pós-Brexit

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou comunicado em que celebra o acordo firmado nesta segunda-feira, 27, entre Reino Unido e União Europeia (UE) para regular normas alfandegárias da Irlanda do Norte no pós-Brexit, como é conhecida a saída do país insular do bloco europeu.

Na nota, Biden afirmou que o chamado Windsor Framework é um passo essencial para a garantia da paz assegurada pelo Acordo de Belfast, que encerrou conflitos na região na década de 1990. O risco de violação desse pacto era o principal promotor do impasse entre as duas partes, diante dos temores de que o Brexit forçasse o estabelecimento de uma fronteira física na Irlanda.

"Estou confiante de que as pessoas e as empresas da Irlanda do Norte serão capazes de aproveitar ao máximo as oportunidades econômicas criadas por essa estabilidade e certeza, e os Estados Unidos estão prontos para apoiar o vasto potencial econômico da região", destacou Biden.