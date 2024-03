Biden celebra Páscoa e Visibilidade Trans; republicanos protestam

O governo dos Estados Unidos de Joe Biden, um católico fervoroso, comemora neste domingo (31) a Páscoa, mas também o Dia Internacional da Visibilidade transgênero, para grande consternação dos conservadores, que protestam pelo que chamam de "blasfêmia".

O Dia Internacional da Visibilidade Trans, comemorado em todo o mundo no dia 31 de março, coincide este ano com o Domingo de Páscoa. A polêmica começou com a publicação na sexta-feira de um comunicado de imprensa da Casa Branca reconhecendo essa data, comemorada por Biden desde o início de seu mandato.

A declaração foi tachada de "blasfêmia" por um porta-voz do ex-presidente republicano e novamente candidato à Casa Branca Donald Trump, que no sábado acusou o governo Biden de realizar um "ataque [...] contra a fé cristã", e exigiu um pedido de desculpas.