Biden aprova declaração de grande desastre no Texas

O presidente Joe Biden aprovou uma declaração de grande desastre para o Texas, que sofreu apagões generalizados de energia e falta de água durante um congelamento mortal, disse a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema, na sigla em inglês) neste sábado.

Milhões de residentes no maior produtor de petróleo e gás dos Estados Unidos lidaram com falhas de energia, e quase metade dos moradores do Texas na sexta-feira tiveram que suportar interrupção do serviço de água. Quase duas dezenas de mortes foram atribuídas à tempestade e gelo.

A ação disponibiliza recursos federais para indivíduos em todo o Estado, incluindo assistência para habitação temporária, reparos residenciais e empréstimos de baixo custo.

Biden também está avaliando uma viagem ao Texas para examinar a resposta federal à primeira nova crise que se desenvolveu desde que ele assumiu o cargo há um mês. A Casa Branca está trabalhando em estreita colaboração com o governador do Texas, Greg Abbott, um republicano que inicialmente não reconheceu a vitória de Biden nas eleições de novembro.

Todas as usinas de energia do Estado voltaram a funcionar, embora mais de 195.000 residências permanecessem sem eletricidade na manhã de sexta-feira, e moradores de 160 dos 254 condados do Texas tiveram interrupções no serviço de água, de acordo com a Comissão de Qualidade Ambiental do Texas.