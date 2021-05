Biden apresentará orçamento de US$ 6 trilhões para 2022, diz NYT

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá propor nesta sexta-feira, 28, um plano orçamentário de 6 trilhões de dólares em gastos federais para o ano fiscal de 2022, informou o New York Times nesta quinta. O orçamento alçaria o país aos níveis mais altos de gastos federais sustentados desde a Segunda Guerra Mundial.

Segundo documentos obtidos pelo jornal, isso pode gerar um déficit acima de 1,3 trilhão de dólares ao longo da próxima década. Em 2022, o déficit atingiria 1,8 trilhão de dólares.

O investimento cresceria para 8,2 trilhões de dólares em 2031, segundo o plano.

A dívida pública total do país, poderia chegar em 117% do PIB americano em 2031, aponta o jornal. A previsão é que em 2024, a relação entre dívida e PIB chegue ao nível mais alto da história americana, ultrapassando o recorde do período da Segunda Guerra.

O aumento é impulsionado pela agenda de Biden para a infraestrutura do país e expansão da rede de segurança social, contida nos planos de Emprego Americano e de Famílias Americanas, além de outros aumentos planejados em gastos discricionários.

A publicação afirma que o presidente democrata planeja financiar a agenda pelo aumento de impostos sobre empresas e pessoas de alta renda, contidos na reforma tributária que o governo tenta passar. Segundo os documentos, os déficits orçamentários começariam a diminuir na década de 2030

Nesta sexta, Biden deve liberar o primeiro orçamento completo desde quando assumiu o cargo em janeiro. O projeto prevê que a economia dos Estados Unidos crescerá a um ritmo anual de cerca de 2% durante grande parte da próxima década.

Os programas que o governo democrata prevê financiar incluem estradas, sistemas de água e esgoto, internet banda larga, estações de carregamento de veículos elétricos e pesquisas avançadas de manufatura, além do financiamento de creches a preços acessíveis, jardim de infância universal, um programa nacional de licença remunerada, entre outras iniciativas. Os gastos com a defesa nacional também cresceriam, embora diminuíssem como parcela da economia, ressalta a publicação.

Os documentos sugerem que o presidente americano não deve propor políticas adicionais importantes no orçamento ou que o orçamento incluirá planos que o governo não quis detalhar até agora.

Se os planos de Biden forem promulgados no Congresso, cujas duas casas são controladas por democratas, o governo americano pode gastar por ano durante a próxima década o equivalente a quase um quarto da produção econômica total do país, enquanto a arrecação corresponderá a pouco menos de um quinto do total da produção, aponta o jornal.