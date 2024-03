Biden aparece à frente de Trump, mas em empate técnico, mostra pesquisa YouGov

O presidente Joe Biden teve uma ligeira alta e voltou a liderar as intenções de voto para as eleições de 2024, segundo uma pesquisa YouGov/The Economist.

O levantamento, feito entre os dias 16 e 19 de março, mostra Biden com 44% de preferência, ante 43% do ex-presidente Donald Trump. O candidato independente Robert Kennedy Jr. soma 2%. A pesquisa ouviu 1.510 eleitores.

Segundo dados de um compilado de pesquisas da Economist, Trump e Biden estão em situação de empate nas pesquisas desde fevereiro de 2023. O democrata esteve à frente até agosto de 2023, mas desde então o republicano aparecia na liderança, sempre por margens estreitas.

Analistas apontam que as pesquisas neste momento são um retrato do momento, mas que muitos eleitores ainda não estão acompanhando as eleições e devem decidir seu candidato mais perto da data da votação, marcada para 5 de novembro.

No começo de março, Trump e Biden obteram delegados suficientes nas primárias para assegurar as nomeações de seus partidos para disputar a Presidência neste ano. Eles ainda serão confirmados nas convenções, marcadas para julho e agosto, e devem repetir a disputa de 2020, vencida pelo democrata.