BID planeja investir US$ 2,7 bilhões no Paraguai nos próximos anos

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou um plano para ampliar sua atuação no Paraguai, com investimentos estimados em cerca de US$ 2,7 bilhões nos próximos anos por meio do BID Invest, braço do grupo voltado ao financiamento do setor privado.

O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente da instituição, Ilan Goldfajn, durante entrevista coletiva ao lado do ministro da Economia e Finanças paraguaio, Carlos Fernández, no Palácio de López, sede do governo paraguaio.

Segundo Goldfajn, o grupo também decidiu ampliar sua presença física no país e assinou a compra de um terreno para expandir suas operações locais. A medida, segundo ele, busca reforçar o acompanhamento dos projetos e aproximar a instituição das demandas da economia paraguaia.

“O país vive um momento muito importante”, afirmou Goldfajn, ao citar que o Paraguai registrou crescimento econômico de 6% em 2025. Para o executivo, a expansão da presença do banco permitirá acelerar a identificação de oportunidades e ampliar o apoio a novos projetos.

Investimentos privados e meta anual de US$ 1 bilhão

Os aportes previstos serão realizados pelo BID Invest, responsável pelo financiamento a empresas e projetos privados na América Latina e no Caribe. De acordo com Goldfajn, a instituição pretende aplicar cerca de US$ 2,7 bilhões no Paraguai ao longo dos próximos anos.

A meta, segundo ele, é que o volume anual de financiamento possa se aproximar de US$ 1 bilhão, dependendo da evolução dos projetos e das condições econômicas do país.

Entre os exemplos citados está um financiamento de US$ 200 milhões destinado à empresa Paracel, para o desenvolvimento de um hub industrial e florestal. O projeto tem previsão de gerar aproximadamente 7 mil empregos diretos e indiretos durante a fase de construção.

De acordo com Goldfajn, o ambiente macroeconômico do país tem favorecido a ampliação dos investimentos. “Esses projetos são possíveis porque as condições habilitadoras, especialmente a macroeconomia, permitem”, afirmou.

Reunião anual do BID coloca Paraguai no centro do debate regional

A ampliação da atuação do banco ocorre na mesma semana em que o Paraguai recebe as reuniões anuais do grupo, que ocorrem entre quarta-feira e sábado.

Segundo Goldfajn, o encontro reúne representantes de 48 países, incluindo membros da instituição e investidores do setor privado, e tende a ampliar a visibilidade internacional do país.

O Grupo BID é formado pelo próprio BID, que financia projetos do setor público na região, pelo BID Invest, voltado ao setor privado, e pelo BID Lab, dedicado a iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico.

*Com EFE