BID e Apex farão eventos para atrair investidores estrangeiros à Amazônia

Washington - O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) trabalha com a Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) para atrair mais investidores estrangeiros para a Amazônia. Como parte deste trabalho, serão feitos dois eventos na região.

Um deles será o LAC Flavors, evento dos setores de alimentos e bebidas, que terá uma edição em Manaus pela primeira vez, nos dias 5 e 6 de junho. "Quando você leva o comprador até lá, ele conhece a história e ele compra a história daquele produto, daquela comunidade. Vale para o pirarucu, para a castanha, para frutas, para tudo", disse Jorge Viana, presidente da Apex, durante conversa com jornalistas em Washington.

Viana se reuniu com Ilan Goldfajn, presidente do BID, nesta quinta, 14, para tratar de parcerias entre as duas entidades para atrair mais investimentos ao país.

O segundo evento será na segunda semana de junho, também em Manaus: uma semana de sustentabilidade, para tratar de investimentos em temas como mudanças climáticas e energia.

Além deles, haverá uma edição do BIF (Brazil Investment Forum), em outubro, em São Paulo, próximo a um evento do G20, de modo a atrair ainda mais participantes. O BIF é considerado o principal fórum de atração de investimentos estrangeiros no Brasil.

"O Brasil está em um momento especial, na presidência do G20, e no contexto global, com oportunidades que se apresentam. E no próprio BID, com uma Presidência brasileira", disse Goldfajn.

Nesta semana, o banco também aprovou uma nova estratégia, que inclui dobrar o investimento em startups que promovem ações de desenvolvimento social e de combate às mudanças climáticas.

O repórter viajou a convite da Apex.