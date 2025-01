Bayrou aceita revisão da reforma da Previdência, mas só se houver acordo dentro de 3 meses

O primeiro-ministro da França, François Bayrou, anunciou nesta terça-feira, 14, que abrirá um processo de negociação limitado a três meses com sindicatos e empregadores para revisar a reforma previdenciária de 2023, que atrasa a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos, mas disse que, se não houver acordo, a norma permanecerá como está.

Em seu discurso de política geral no Parlamento, Bayrou descartou a possibilidade de suspender a reforma, como os socialistas haviam exigido em troca de sua recusa em votar uma moção de censura para derrubar o governo, que o partido de esquerda A França Insubmissa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, já anunciou que apresentará imediatamente.

O primeiro-ministro insistiu que nessa consulta de três meses “deve ser possível levantar todas as questões”, de modo que os sindicatos e os empregadores possam incluir “as questões que lhes dizem respeito”, o que significa que será possível discutir uma reversão do aumento da idade de aposentadoria, mas com a condição de que o equilíbrio financeiro seja garantido.

“O único requisito estabelecido é que não podemos permitir que o equilíbrio financeiro que estamos buscando e com o qual todos concordam piore”, declarou.

Para estabelecer a base do que significa esse equilíbrio financeiro em uma base objetiva que possa ser aceita pelas partes, Bayrou pediu ao Tribunal de Contas que forneça números, embora ele mesmo já tenha divulgado alguns.

O primeiro-ministro destacou que todos os anos na França são pagos cerca de 380 bilhões de euros em pensões e que as contribuições cobrem cerca de 325 bilhões de euros, o que significa que os outros 55 bilhões de euros devem ser fornecidos pelos orçamentos das administrações públicas, que precisam recorrer a empréstimos para esse fim.

Bayrou acrescentou que, nos últimos dez anos, metade do aumento da dívida pública corresponde ao déficit das contribuições para o pagamento de pensões.

O premiê francês afirmou que na próxima sexta-feira receberá os parceiros sociais para dar início a essa discussão entre sindicatos e empregadores.

“A reforma da Previdência é vital para evitar o aumento da dívida pública”, acrescentou.

Bayrou dedicou todo o início de seu discurso ao crescimento imparável da dívida (que agora ultrapassa 112% do produto interno bruto), quando disse que “a dívida é uma espada de Dâmocles sobre o país” e seu modelo social.

Além disso, antecipou que o novo governo, que tomou posse em 23 de dezembro de 2024, planeja encerrar este ano com um déficit público de 5,4% do PIB, uma ligeira redução em relação aos 6,1% previstos para 2024.

O político de centro apelou ainda aos grupos parlamentares para que demonstrem unidade de visão face a um mundo que trocou “a força da lei pela lei da força”.

Depois de denunciar a invasão da Rússia na Ucrânia, com o apoio de Irã e Coreia do Norte, também citou o expansionismo econômico e diplomático chinês, com “o objetivo de substituir” a indústria francesa, e destacou que os Estados Unidos estão seguindo “a mesma política de dominação”, embora “sem violência”.