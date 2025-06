Bannon acusa Musk de ser imigrante ilegal e recomenda investigações contra bilionário

Stephen Bannon, ex-estrategista de Trump e um dos seus principais aliados, afirmou em entrevista ao The New York Times que o presidente dos Estado Unidos deveria cancelar contratos federais com Elon Musk e abrir investigações contra o bilionário.

“Eles deveriam iniciar uma investigação formal sobre o status migratório dele, porque acredito fortemente que ele é um imigrante ilegal e deveria ser deportado imediatamente”, declarou Bannon.

Musk, nascido na África do Sul em 1971, virou cidadão dos EUA em 2002, quando tinha 31 anos.

A declaração do aliado republicano ocorre após um desentendimento público entre o CEO da Tesla e Trump, que trocaram ataques na quinta-feira,5.

As ações da Tesla caíram 16% após o atrito.

Deixando um cargo de liderança no governo Trump, o bilionário criticou o projeto de Lei de Gastos do presidente, afirmando ser uma "abominação repugnante".

Bannon também alegou que o governo dos EUA deveria investigar o suposto abuso de drogas por Elon Musk, reportado anteriormente pelo The New York Times.

O aliado de Trump afirma que a autorização de segurança de Musk deveria ser suspensa enquanto as investigações durarem.