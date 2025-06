Banhistas franceses continuam a fumar em praias apesar do veto ao cigarro em espaços públicos

Entre a recusa em aceitar uma medida que consideram “ridícula” e a confusão quanto à data de entrada em vigor, neste domingo ainda se via em algumas praias da França pessoas fumando, apesar de estar proibido.

Neste domingo, 29, entrou em vigor na França uma nova regulamentação que proíbe fumar nas praias durante a temporada de verão, em parques e jardins públicos e em áreas reservadas para a espera de passageiros, como pontos de ônibus.

Também não será permitido fumar perto de bibliotecas, instalações esportivas ou centros escolares.

— Me parece que é um pouco excessivo porque, bem, colocamos os cigarros no cinzeiro, não acho que isso incomode ninguém — comentou Stéphane, deitado sob um guarda-sol na praia de Le Porge, no sudoeste da França.

Não muito longe dali, às margens do lago de Bordeaux, Céline Pouillet, de 43 anos, disse que a nova norma lhe parece “incompreensível”.

— Estamos ao ar livre, é ridículo — comentou a mulher, afirmando que “achava que [a regra] começava [a ser aplicada] em 1º de julho e não hoje”.

Por outro lado, Romain Boonart, um banhista da praia de Le Porge, avaliou positivamente a medida.

— Acho que é bom, para as crianças, assim não ficam expostas à fumaça — considerou.

Segundo as autoridades, “nos próximos dias” será publicado um novo texto que estabelecerá como será a nova sinalização (um pictograma) desses novos “espaços sem tabaco”.

Qualquer infração acarretará “uma multa fixa de 135 euros, que pode chegar até 750 euros”, informou o Ministério da Saúde, que, no entanto, havia prometido no final de maio um período de “orientação”.

— Mas quem vai multar? Será impossível vigiar as praias — comentou, cética, Marie Laurent, uma aposentada de 65 anos, na praia artificial do lago de Bordeaux: — Mas enfim, isso é como qualquer nova medida restritiva, as pessoas reclamam e reclamam, mas no final acabam se acostumando e aceitando.