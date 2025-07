Banco Popular da China realiza nova injeção de liquidez de RMB 1,4 trilhão em julho

Na última segunda-feira, 15, o Banco Popular da China (PBoC) realizou uma injeção de RMB 1,4 trilhões no sistema financeiro, por meio de uma operação de recompra definitiva, repetindo a estratégia adotada em junho.

A ação visa garantir que a liquidez no sistema bancário permaneça em níveis considerados adequados para o funcionamento do mercado. Em um comunicado oficial, a instituição indicou que a medida foi necessária para manter a estabilidade financeira.

Detalhes da operação de recompra

A operação foi conduzida por meio de leilão de taxa fixa e quantidade determinada, com múltiplos preços vencedores. Do valor total, RMB 800 bilhões têm um prazo de 91 dias, enquanto os RMB 600 bilhões restantes possuem vencimento em 182 dias.

Essa ação foi realizada para substituir as operações de recompra anteriores que estavam vencendo em julho, que somam aproximadamente RMB 1,2 trilhão.

Impacto da injeção líquida no mercado financeiro

Com essa nova operação, o PBoC promoveu uma injeção líquida de RMB 200 bilhões no sistema financeiro. Esse montante é equivalente ao valor injetado em junho, quando o banco central também realizou duas operações de recompra semelhantes.

O movimento visa garantir que a liquidez no sistema bancário continue fluindo sem interrupções, mantendo o equilíbrio necessário para o crescimento da economia.

Política monetária expansionista do PBoC

Ainda no dia 15 de julho, o PBoC realizou uma recompra reversa de 7 dias no valor de RMB 342,5 bilhões, com a taxa de juros mantida em 1,40%. Durante uma coletiva em 14 de julho, o vice-presidente do banco, Zou Lan, reforçou a política monetária moderadamente expansionista da instituição.

Ele enfatizou que o banco continuará a calibrar o ritmo e a intensidade das medidas monetárias, alinhando a expansão do crédito e da base monetária com as metas de crescimento econômico e controle de preços.

Essas ações refletem os esforços do PBoC para garantir que o sistema financeiro da China continue a operar de forma eficiente, mesmo em um cenário de desafios econômicos globais e internos.

Resumo das ações do PBoC:

Injeção de liquidez : RMB 1,4 trilhões (operación de recompra definitiva) - 15 de julho

: RMB 1,4 trilhões (operación de recompra definitiva) - 15 de julho Operação de recompra reversa : RMB 342,5 bilhões - 15 de julho

: RMB 342,5 bilhões - 15 de julho Liquidez líquida injetada : RMB 200 bilhões - julho

: RMB 200 bilhões - julho Taxa de juros mantida: 1,40% - recompra reversa

Essas iniciativas são um reflexo das políticas do PBoC para manter a estabilidade monetária e apoiar o crescimento econômico no país.