Banco chinês financiou RMB 640 bilhões em projetos da Iniciativa Cinturão e Rota em 2025

Recursos financiaram projetos de comércio exterior, infraestrutura, investimentos no exterior, cooperação industrial, manufatura avançada, desenvolvimento verde e iniciativas sociais

Bandeira chinesa é vista em sede do Banco Central da China: altas de preços só contribuíram em 0,4 ponto percentual para o IPC (Petar Kujundzic/Reuters)

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15h18.

O Banco de Exportação e Importação da China informou, em 24 de fevereiro, que liberou RMB 640 bilhões em novos empréstimos para a Iniciativa Cinturão e Rota ao longo de 2025. Os recursos financiaram projetos de comércio exterior, infraestrutura, investimentos no exterior, cooperação industrial, manufatura avançada, desenvolvimento verde e iniciativas sociais. A medida integrou a estratégia chinesa de ampliar a cooperação econômica com países parceiros.

Segundo o banco, o saldo total de empréstimos vinculados à Iniciativa Cinturão e Rota superou RMB 2 trilhões. Os financiamentos alcançaram mais de 130 países participantes do programa.

Lançada em 2013 pelo governo chinês, a Iniciativa Cinturão e Rota busca ampliar a integração comercial e de infraestrutura entre a China e outros países por meio de investimentos e acordos de cooperação. Nesse contexto, o Banco de Exportação e Importação da China atuou como instituição de política pública voltada ao apoio ao comércio exterior e aos investimentos internacionais do país.

De acordo com a instituição, o banco apoiou grandes projetos de infraestrutura e iniciativas sociais de menor porte. Além disso, financiou ações nas áreas de comércio, indústria e investimento, e ampliou parcerias nos setores verde, tecnológico e de saúde. O objetivo declarado foi apoiar o desenvolvimento econômico e social e melhorar as condições de vida nos países envolvidos.

Além disso, o banco ampliou a cooperação com outras instituições financeiras. Para isso, utilizou mecanismos como repasses de crédito, empréstimos sindicalizados, financiamentos conjuntos e financiamentos paralelos. A estratégia buscou compartilhar riscos e ampliar a capacidade de financiamento dos projetos ligados à Iniciativa Cinturão e Rota.

