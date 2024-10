Banco Central da China estreia mecanismo de swap e mobiliza US$7 bilhões

O Banco Popular da China realizou a primeira operação do Mecanismo de Swap para Companhias de Valores Mobiliários, Fundos e Seguradoras, movimentando US$7 bilhões (50 bilhões de yuans) com o objetivo de alavancar o papel das instituições financeiras na estabilização do mercado de capitais.

A operação inicial foi feita por meio de um leilão de taxa de swap, com a participação de 20 instituições e uma taxa vencedora de 20 pontos-base, conforme anunciado ontem pelo banco central da China.

No mesmo dia, a China International Capital Corporation fechou o primeiro acordo de recompra no estilo de penhor sob o SFISF (mecanismo de swap). A empresa continuará implementando os planos centrais do governo, apoiando a estabilidade do mercado e contribuindo para a execução das políticas macroeconômicas.

Impacto do Mecanismo de Swap

Segundo Yao Zeyu, analista-chefe de finanças não bancárias na CICC, a implementação do SFISF desempenha um papel crucial na manutenção da estabilidade de longo prazo do mercado. O mecanismo permite a introdução de fundos em grande escala provenientes de instituições financeiras, facilitando ajustes anticíclicos e impulsionando a atividade econômica. "Isso também injeta confiança no mercado", acrescentou Yao.

Participação e regulamentação

No dia 18 de outubro, o PBOC e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiram um aviso esclarecendo os principais detalhes operacionais do SFISF, como os direitos e obrigações das partes envolvidas. Até o momento, cerca de 20 corretores e gestores de fundos foram aprovados para participar das operações, com a primeira rodada de quotas de aplicação ultrapassando 200 bilhões de yuans (US$28,1 bilhões).

O Banco Popular da China lançou o SFISF no dia 10 de outubro, com um montante inicial de 500 bilhões de yuans (US$70,2 bilhões). Esta é a primeira ferramenta de política monetária da China voltada especificamente para apoiar o mercado de ações, parte de um pacote econômico mais amplo com o objetivo de promover o desenvolvimento estável do mercado de capitais, destacou o banco.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global