Banco Central da China busca facilitar pagamentos para estrangeiros

O Banco Popular da China convocou recentemente uma reunião com instituições financeiras para discutir maneiras de oferecer métodos de pagamento mais convenientes para visitantes estrangeiros no país. A iniciativa visa resolver os desafios enfrentados por muitos turistas ao usar seus próprios cartões de crédito e moedas durante suas estadias na China.

Na reunião, que contou com a participação de representantes dos maiores bancos estatais, bancos de ações conjuntas, emissores de cartões e plataformas de pagamento do país, várias propostas foram discutidas para tornar as transações financeiras mais acessíveis para os estrangeiros. O destaque foi a colaboração entre a Alipay e mais emissores de cartões e carteiras eletrônicas no exterior, visando permitir que um número maior de turistas estrangeiros utilize métodos de pagamento familiares durante suas viagens à China.

Jing Xiantong, presidente e CEO do maior aplicativo de pagamento do país, expressou seu compromisso em tornar as transações financeiras mais suaves para os visitantes estrangeiros. Enquanto isso, o Banco da China prometeu coordenar com outros players do setor para fornecer uma variedade de métodos de pagamento, incluindo cartões, dinheiro, digitalização de códigos QR e o yuan digital.

A China UnionPay, maior provedora de cartões de débito do mundo, também fez sua parte, anunciando que seus 230 milhões de cartões UnionPay emitidos em 81 países e regiões são todos aceitos na China. Isso significa uma grande melhoria na aceitação de cartões estrangeiros em estabelecimentos comerciais, o que historicamente tem sido um desafio para os turistas.

Com o aumento contínuo nos gastos de estrangeiros na China, especialmente durante o feriado do Ano Novo Lunar de 2024, onde o valor gasto aumentou 30% em relação ao ano anterior, torna-se crucial facilitar as transações financeiras para os visitantes estrangeiros. Além disso, a disponibilidade de opções como vincular cartões UnionPay a contas Apple Pay e a solicitação de cartões de dinheiro eletrônico através do aplicativo UnionPay tornará ainda mais conveniente para os estrangeiros realizar pagamentos durante sua estadia na China.

Anteriormente, as instituições financeiras chinesas haviam se concentrado principalmente em expandir a aceitação de cartões estrangeiros em pontos de venda e garantir que os cartões de crédito estrangeiros pudessem ser usados para sacar dinheiro em caixas eletrônicos. No entanto, esses esforços recentes visam aprimorar ainda mais a experiência financeira dos turistas estrangeiros no país.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global