Baidu lança serviço comercial de transporte por aplicativo totalmente autônomo na China

A gigante de tecnologia chinesa Baidu obteve licenciamento para operação comercial de seu serviço de transporte por aplicativo totalmente autônomo em Shenzhen, na China. Os robôs táxis da Baidu agora estão autorizados a fornecer serviço de transporte por aplicativo sem a presença de um operador de segurança no veículo, tornando Shenzhen a quarta cidade na China onde esse serviço está disponível, após Wuhan, Chongqing e Pequim.

Com essa nova licença, os robôs táxis Apollo Go da Baidu poderão operar em uma área de 188 quilômetros quadrados em Shenzhen, das 7h às 22h diariamente, atendendo tanto os passageiros da manhã quanto os da noite. Os usuários podem acessar o serviço de forma conveniente usando o aplicativo ou mini-programa Apollo Go, além de Baidu Maps, Baidu App e outras plataformas.

Essa expansão amplia significativamente o escopo das operações comerciais de transporte por aplicativo totalmente autônomo da Baidu em todo o país e abre caminho para futuras expansões para usuários pagantes em toda a China.

Robôs táxi

Em agosto de 2022, a Baidu recebeu a primeira licença da China para oferecer serviços de robôs táxis totalmente autônomos ao público em estradas abertas, e o Apollo Go começou a fornecer serviços comerciais de robôs táxis em Chongqing e Wuhan, duas das maiores megacidades da China. Em 2023, a Baidu planeja colocar em operação mais 200 robôs táxis totalmente autônomos e operar a maior área de transporte por aplicativo totalmente autônomo do mundo, contribuindo para o desenvolvimento rápido e de alta qualidade da indústria de direção autônoma da China.

Em 2022, o número de usuários ativos do Apollo Go quase dobrou em relação ao ano anterior, e a porcentagem de usuários que fizeram mais de 4 viagens por mês aumentou em 8,06% em relação ao ano anterior. Mais de 2 milhões de viagens foram acumuladas até o primeiro trimestre de 2023.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Dongchedi