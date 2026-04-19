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Avião tem falha técnica, voa em círculos e retorna ao aeroporto de Guarulhos

Aeronave sobrevoou São José dos Campos antes de pousar com segurança

Voo da Latam com destino a Nova York foi interrompido após falha técnica (Latam/Reprodução)

Voo da Latam com destino a Nova York foi interrompido após falha técnica (Latam/Reprodução)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 19 de abril de 2026 às 12h03.

Um avião da Latam com destino a Nova York retornou ao Aeroporto de Guarulhos na noite de sábado, 18, após uma falha técnica identificada logo após a decolagem.

A aeronave passou a voar em círculos sobre a região de São José dos Campos, no interior de São Paulo, antes de retornar ao aeroporto e realizar o pouso em segurança.

Segundo a Latam, via Folha de São Paulo, o problema ocorreu pouco depois da decolagem, o que levou à interrupção do voo.

Após o pouso, os passageiros desembarcaram normalmente em Guarulhos, e a aeronave foi encaminhada para manutenção.

A companhia informou que prestou assistência aos passageiros e realizou a reacomodação no voo LA9510, programado para as 16h30 de domingo.

A Latam destacou que a segurança é prioridade e que todas as operações seguem padrões técnicos e regulatórios.

O comportamento também foi identificado por usuários da rede social X:

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