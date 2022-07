Avião fica de cabeça para baixo em acidente durante pouso na Somália; veja vídeo

Um avião da companhia aérea Jubba Airways sofreu um acidente e ficou de cabeça para baixo nesta segunda-feira, 18, em Mogadíscio, capital da Somália. Segundo a companhia aérea, as 30 pessoas a bordo sobreviveram.

Segundo a Somali National News Agency, o avião estava pousando no Aden Adde International Airport quando saiu da pista. Em imagens postadas nas redes sociais é possível ver o avião com os trens de pouso voltados para cima.

Jubba airways land crushed at the mogadishu airport

Everyone survived pic.twitter.com/ZkeKq4rYEg — Mochamah🇸🇴🇰🇪 (@moch_tom) July 18, 2022

Em nota, a Jubba Airways confirmou que sua aeronave, um Fokker 50, se envolveu em um acidente às 11h30 locais (5h30 de Brasília). "Todos os passageiros e tripulantes a bordo foram retirados em segurança com nenhuma casualidade", disse. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Jubba Airways Fokker F50 crashes on landing at Mogadishu Aden Adde Airport in Somalia. State media reports that all 30 passengers have been safely evacuated. pic.twitter.com/UWZJACf6e5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 18, 2022

Testemunhas contaram à agência somali ter visto o avião bater com uma de suas asas na pista na hora do pouso. O voo partiu de Baidoa, uma cidade a 200 km da capital.