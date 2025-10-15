Mundo

Avião em que viajava secretário de Defesa dos EUA faz pouso de emergência no Reino Unido

Pete Hegseth voltava de uma reunião de ministros da Defesa da Otan

Pete Hegseth: secretário aterrissou bem com todos a bordo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16h48.

Um avião no qual viajava o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, fez um pouso de emergência na Grã-Bretanha nesta quarta-feira, 15, devido a uma rachadura no para-brisa da aeronave.

Hegseth voltava aos Estados Unidos procedente de Bruxelas, após uma reunião de ministros da Defesa da Otan, quando seu avião fez um pouso não programado, disse um porta-voz do Pentágono, sem detalhar o lugar.

"O avião aterrissou com procedimentos padrão e as pessoas a bordo, incluindo o secretário Hegseth, estão a salvo", disse nas redes sociais o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.

"Tudo bem. Graças a Deus. Continuamos com a missão", respondeu Hegseth.

Na reunião da Otan, Hegseth pediu para os países-membros contribuírem com mais ajuda militar para a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa.

