Avião desaparece na Indonésia após decolagem do aeroporto de Jacarta

Um avião da companhia aérea Sriwijaya Air perdeu contato com as autoridades aéreas neste sábado, 9, após decolar do aeroporto de Jacarta, na Indonésia, de acordo com a agência de busca e resgate do país.

De acordo com o site FlightRadar24, o avião era um Boeing 737-500 de 26 anos servindo na rota Jakarta-Pontianak e perdeu mais de 10 mil pés de altitude em menos de um minuto enquanto dirigia-se para a cidade de Pontianak.

A aeronave estava programada para decolar de Jacarta às 13h40 horário local, mostra o site FlightRadar24. Não se sabe quantas pessoas estavam a bordo do jato de passageiros e a companhia até o momento não se pronunciou publicamente.

O último contato com a aeronave foi às 14h40, e as autoridades iniciaram as operações de busca e resgate do avião desaparecido, de acordo com Adita Irawati, porta-voz do Ministério dos Transportes.

Em atualização