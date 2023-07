Avião de pequeno porte cai perto de banhistas em praia nos Estados Unidos

Um pequeno avião usado para rebocar uma bandeira caiu no mar, bem próximo a banhistas, em uma praia do Estado de New Hampshire nos Estados Unidos, na tarde deste sábado, 29.

Na queda, a dianteira do avião embicou para o fundo da água. A cena foi flagrada por banhistas e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Único tripulante da aeronave, o piloto saiu ileso e foi resgatado pelos salva-vidas, disseram autoridades da Administração Federal de Aviação, em comunicado.

O avião monomotor Piper PA-18 caiu por volta do meio-dia em Hampton Beach.

O chefe da polícia de Hampton, Alex Reno, confirmou à WMUR-TV que o piloto não ficou ferido. Após o incidente, o avião foi puxado para a costa, com a ajuda de banhistas, e ficou na praia.

A Administração Federal de Aviação disse que investigaria a causa da queda, juntamente com o National Transportation Safety Board. O Departamento de Polícia de Hampton e o New Hampshire Beach Patrol não comentaram o caso.