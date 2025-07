Avião de combate cai em escola em Bangladesh e deixa pelo menos 16 mortos, diz governo

Pelo menos 16 pessoas, a maioria estudantes, morreram nesta segunda-feira após a queda de uma aeronave de treinamento da Força Aérea de Bangladesh em um campus escolar na capital, Daca, segundo o governo.

Mais de 100 pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que pelo menos 83 estão recebendo tratamento em diversos hospitais, conforme nota do gabinete do líder interino Muhammad Yunus.

A training aircraft has crashed in Uttara, #Dhaka. The incident occurred this afternoon (Monday) in the Milestone College area of Uttara.

According to the Inter-Services Public Relations (ISPR), a Bangladesh Air Force F-7 BGI training aircraft crashed in Uttara. The aircraft… pic.twitter.com/DeivlfQI7o

