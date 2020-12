Boeing 737-8 MAX da Air Canada sofre falha e precisa realizar pouso de emergência

Um Boeing 737-8 MAX da Air Canada que voava entre o Estado norte-americano do Arizona e Montreal com três tripulantes a bordo sofreu um problema no motor que obrigou a tripulação a desviar a aeronave para Tucson, afirmou a companhia aérea canadense nesta sexta-feira.

Logo após a decolagem, os pilotos receberam uma “indicação do motor” e “decidiram desligar um deles”, disse um porta-voz da Air Canada.

“A aeronave então foi desviada para Tucson, onde pousou normalmente e lá permanece.” O incidente ocorreu em 22 de dezembro.

A tripulação recebeu uma indicação de baixa pressão hidráulica da turbina esquerda e declarou emergência antes de desviar o voo, informou o site de notícias de aviação belga Aviation24.be.

Representantes da Boeing não comentaram o assunto de imediato.

Os Estados Unidos suspenderam a proibição de voos de 20 meses do 737 MAX no mês passado. O avião foi proibido de voar por causa de duas quedas em questão de meses que mataram centenas de pessoas.