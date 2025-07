Avião com mais de 40 passageiros cai na Rússia; agência local diz não haver sobreviventes

Um avião comercial, com cerca de 50 pessoas a bordo, caiu no extremo leste da Rússia, nesta quinta-feira, 24. A agência russa TASS aponta não haver sobreviventes.

Segundo informações preliminares da Reuters, a aeronave da companhia aérea Angara, com sede na Sibéria, seguia da cidade de Blagoveshchensk para Tynda quando desapareceu dos radares ao se aproximar do destino — uma região remota em Amur, próximo à fronteira com a China.

Um helicóptero sobrevoou o local e localizou, em uma colina a 15 quilômetros do destino, a fuselagem de um avião em chamas. A aeronave, modelo Antonov An-24, é de fabricação russa e está há quase 50 anos em uso. Equipes de resgate estão a caminho do local.

Destroços do avião foram localizados em uma colina próxima ao destino final do voo. (Ministério de Situações de Emergência da Rússia/Divulgação via Getty Images)

A agência internacional Interfax chegou a citar autoridades de emergência, que detalharam as buscas. “Durante a operação de busca, um helicóptero Mi-8 da Rossaviatsiya localizou a fuselagem da aeronave, que estava em chamas”, escreveu Yuliya Petina, integrante dos serviços de emergência, no Telegram.

De acordo com dados divulgados pelo governador regional, Vasily Orlov, o avião transportava 43 passageiros - sendo 5 deles crianças - além de seis tripulantes, totalizando preliminarmente 49 pessoas. Entretanto, o ministério de emergências da Rússia estimou um número um pouco menor, com cerca de 40 pessoas a bordo.

“Os socorristas continuam se dirigindo ao local do acidente”, acrescentou. As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas da queda.