Um avião Beoing 737 da companhia aérea Air India Express sofreu um acidente na Índia com ao menos 170 pessoas a bordo nesta sexta-feira, 7.

O voo IX-1344 ia de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, rumo a Calicute, na Índia. O acidente com o voo indiano aconteceu quando o piloto tentava pousar no Aeroporto Internacional de Calicute.

O piloto teria perdido o controle da aeronave e saído da pista do aeroporto enquanto tentava pousar sob fortes chuvas.

À rede de TV americana CNN, o governo da Índia enviou um comunicado afirmando que havia 174 passageiros a bordo, além de dez crianças e sete membros da tripulação, totalizando 191 pessoas. Segundo o comunicado, o avião não pegou fogo no momento do acidente.

As causas do acidente e a situação de saúde dos passageiros ainda estão sendo confirmadas. Segundo a agência Reuters, pelo menos dois membros da tripulação morreram e há mais de 30 feridos.

O acidente aconteceu no começo da tarde pelo horário de Brasília, já noite na Índia. O aeroporto fica no estado de Querala, na costa da Índia, que vem enfrentando fortes chuvas nos últimos dias, incluindo deslizamentos de terra.

A Air India Express é uma subsidiária da Air India, companhia aérea mais antiga da Índia. O braço express, que opera no modelo de aéreas de baixo custo, foi criado em 2004 e faz voos sobretudo para países do Oriente Médio e do Sudeste Asiático.