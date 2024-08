Autoridades da Guiana detém 6 brasileiros suspeitos de operar mina ilegal

Seis brasileiros foram detidos pelas autoridades da Guiana na área do rio Potaro, no centro do país vizinho, por supostamente operar uma mina ilegal no local, segundo noticiaram nesta segunda-feira meios de comunicação guianenses.

Os suspeitos, com idades entre 22 e 51 anos, foram presos no domingo durante uma operação coordenada entre a polícia da Guiana, soldados do Exército guianense e funcionários da Comissão de Geologia e Mineração do país, de acordo com relatos da imprensa local.

Os detidos foram identificados como Leo Vitor Lucas de Arruda, 22 anos; Jeová Marques Pinho e Diemission da Silva Rodrigues, ambos de 36 anos; Francione Barbosa da Silva, 40; Silvânia Andrade de Oliveira, 45, e Elivane Ferreira dos Santos, 51.

Segundo as autoridades, esse grupo de brasileiros supostamente operava um negócio de mineração ilegal e foram imediatamente presos.

Os suspeitos, supostamente procedentes de Boa Vista, Roraima, foram posteriormente levados ao Aeroporto Internacional Eugene F. Correia, onde foram escoltados até o Departamento de Investigação Criminal da Guiana.

Dois advogados dos detidos chegaram mais tarde ao local, onde instruíram seus clientes a permanecer em silêncio.

O grupo detido ainda está sob custódia policial enquanto a investigação do caso segue em curso.