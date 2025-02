Autoridade Palestina pede apoio árabe para reconstruir Gaza após proposta de Trump

O primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mohamed Mustafa, pediu nesta quinta-feira, 6, no Cairo, "mais apoio" político e financeiro dos países árabes para a reconstrução da Faixa de Gaza, em meio à polêmica proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o futuro do enclave.

Mustafa fez esse pedido durante uma reunião na capital egípcia com o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, a quem explicou os planos da ANP para "enfrentar os desafios, especialmente no nível político", referindo-se especialmente à proposta de Trump de deslocar os habitantes de Gaza e assumir o controle do enclave palestino.

"Pedimos mais apoio (árabe), especialmente para a reconstrução da Faixa de Gaza devastada pela ocupação", disse Mustafa em entrevista coletiva após a reunião.

Ele disse que a ANP, que governa em partes limitadas da Cisjordânia e rivaliza com o grupo islâmico Hamas, "trabalhará com os membros da Liga Árabe para superar os desafios" em Gaza, já que "o povo na Faixa é a prioridade hoje".

A presença de Mustafa no Cairo, onde se reuniu com o ministro egípcio das Relações Exteriores na quarta-feira, coincide com a polêmica proposta de Trump de deportar os habitantes da Faixa de Gaza para Egito e Jordânia.

Os 22 países que integram a Liga Árabe rejeitaram "em qualquer circunstância" a transferência forçada dos habitantes do enclave palestino, insistindo que uma solução para o conflito no Oriente Médio deve incluir o estabelecimento de um Estado palestino na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, vivendo lado a lado com Israel.

Mustafa discutiu com Abulgueit "a história do deslocamento, rejeitada em nível árabe e internacional", de acordo com o porta-voz do órgão pan-árabe, Gamal Rushdie, que disse que o político palestino "explicou os planos para lidar com a trágica situação em Gaza, bem como a recuperação e a reconstrução".

Nos últimos meses, o Egito sediou várias reuniões entre Hamas e Fatah, o principal membro da ANP, em uma tentativa de reconciliar as duas facções que estão em conflito desde que o grupo islâmico expulsou à força a autoridade palestina de Gaza em 2007.

O objetivo dessa reconciliação era chegar a um acordo sobre uma forma de administrar a Faixa de Gaza que fosse aceitável para Israel, que rejeita a presença do Hamas no enclave.