Austrália vai endurecer regras para visto de estudantes

A Austrália começará a aplicar regras de visto mais rígidas para estudantes estrangeiros nesta semana, uma vez que os dados oficiais mostraram que a migração atingiu outro recorde As informações são da Reuters.

A partir de sábado, novos requisitos de língua inglesa para vistos de estudante e pós-graduação serão solicitados. O governo terá o poder de suspender recrutadores de estudantes internacionais caso eles repetidamente violarem as regras.

Um novo "teste de estudante genuíno" será introduzido para tentar desestimular estudantes que pretendem vir para a Austrália principalmente para trabalhar.

Dados divulgados pelo Australian Bureau of Statistics na quinta-feira mostraram que a imigração aumentou 60%, atingindo um recorde de 548.800 pessoas no ano até 30 de setembro de 2023.

No geral, a população da Austrália aumentou 2,5% - o ritmo mais rápido já registrado - para 26,8 milhões de pessoas até setembro passado. A migração recorde é impulsionada por estudantes de Índia, China e Filipinas.

A ministra do Interior da Austrália disse que as ações do governo desde setembro levaram a um declínio nos níveis de migração, com as recentes concessões de vistos para estudantes internacionais caindo 35% em relação ao ano anterior.

As medidas seguem uma série de ações no ano passado para encerrar as concessões feitas na pandemia , incluindo horas de trabalho irrestritas para estudantes internacionais.

A Austrália aumentou seus números anuais de migração em 2022 para ajudar as empresas a recrutar funcionários para suprir a falta de pessoal depois que a pandemia da COVID-19 trouxe controles rigorosos nas fronteiras e manteve estudantes e trabalhadores estrangeiros afastados por quase dois anos.