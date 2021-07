Austrália tem 1ª morte local por Covid em 2021 e recorde de novos casos

MELBOURNE (Reuters) - A Austrália divulgou sua primeira morte por Covid-19 contraída localmente neste domingo e um registro recorde de 77 novos casos do vírus no Estado de Nova Gales do Sul, que está lutando contra um surto da variante Delta, que é altamente infecciosa.

Quer saber tudo sobre o ritmo da vacinação contra a covid-19 no Brasil e no Mundo? Assine a EXAME e fique por dentro

A premiê estadual Gladys Berejiklian disse que os números na maior cidade do país, Sydney, e nos arredores, já sob forte lockdown, devem aumentar.

"Ficarei chocada se registrarmos menos de 100 a esta hora amanhã, com novos casos adicionais", disse Berejiklian em uma entrevista coletiva.

No sábado, foram relatados 50 casos, que era até então o recorde em 2021. O surto recente é de 566 casos totais.

Dos casos de domingo, 33 eram pessoas que passaram algum tempo na região enquanto infectadas, aumentando a probabilidade de que o lockdown de três semanas para as mais de 5 milhões de pessoas habitando em Sydney e arredores seja estendido.

"Dado onde estamos e considerando que o lockdown deveria ser suspenso na sexta-feira, todos podemos dizer que isso é altamente improvável a essa altura", disse Berejiklian.