Austrália pede que UE reveja veto à exportação de vacina da AstraZeneca

A Austrália pediu à Comissão Europeia que reveja sua decisão de bloquear a exportação de um carregamento de vacinas contra covid-19 da AstraZeneca, enquanto países que importam doses fabricadas na União Europeia temem um possível impacto nos suprimentos.

O Executivo do bloco apoiou uma decisão da Itália de segurar um carregamento de 250 mil doses da vacina da AstraZeneca com destino à Austrália, disseram autoridades europeias, a primeira recusa de um pedido de exportação desde que um mecanismo para monitorar os fluxos de vacina foi criado no final de janeiro.

A medida foi uma reação aos atrasos da AstraZeneca para entregar vacinas à UE. A empresa disse que pode fornecer somente cerca de 40 milhões de doses até o final deste mês - seu contrato prevê 90 milhões.

Uma autoridade disse que, inicialmente, a farmacêutica anglo-sueca pediu às autoridades italianas que liberassem o envio de mais doses à Austrália, mas que reduziu seu pedido a 250 mil após uma recusa inicial da Itália, onde parte das vacinas contra Covid-19 da AstraZeneca são envasadas.

Uma porta-voz da Comissão Europeia disse nesta sexta-feira que esta não recebeu nenhum pedido específico do Ministério da Saúde da Austrália quanto ao bloqueio da vacina.

O ministro da Saúde australiano, Gregory Hunt, disse que seu país já recebeu 300 mil doses da vacina da AstraZeneca, que durarão até a produção local da vacina aumentar, e acrescentou que as doses em falta não afetarão o programa de inoculação.