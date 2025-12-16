Austrália paga um dos maiores salários mínimos do mundo; veja valor

Valor foi atualizado em julho deste ano pelo Fair Work Commission (FWC) (Matthew Field/Wikimedia Commons)
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16h16.
O salário mínimo na Austrália é de A$ 24,94 por hora, após reajuste em julho de 2025. No país, a remuneração federal é definida pelo Fair Work Commission (FWC).
A Austrália está entre os maiores salários mínimos pagos, ficando entre as cinco maiores remunerações. Segundo a empresa Rippling, que fornece sistemas de gestão de recursos humanos, a Austrália tem o quarto maior salário mínimo do mundo.
A lista abaixo considera as informações obtidas pela consultoria e pelos indicadores da Trading Economics para ranquear os cinco países com maior valor estabelecido para o salário mínimo.
O salário mínimo no país é calculado mensalmente e varia conforme a idade e capacitação do trabalhador.
Em média, o salário mínimo no país é de € 2.704 por mês (US$ 3.176,89).
Considerando uma rotina de 40 horas semanais, o valor por hora em Luxemburgo seria de US$ 19,85.
Nos Países Baixos, algumas convenções e negociações entre bases de trabalhadores podem estabelecer um piso de pagamento acima do mínimo.
Especificamente na Holanda, o salário mínimo é de € 2.506 (US$ 2.944,31) por mês.
Com 40 horas semanais trabalhadas, que equivalem há 8 horas diárias por cinco dias, a remuneração seria de US$ 18,40 por hora.
Desde julho, o salário mínimo no país é de A$ 24,94 por hora, o que corresponde a US$ 16,56.
Com pagamento por hora trabalhada, o Reino Unido estabelece £ 12,21 por hora como salário mínimo (US$ 16,33).
Com remuneração também paga por hora trabalhada, o país europeu estabeleceu o mínimo em € 13,50 (US$ 15,86).
Em 2025, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.518 para trabalhadores que seguem a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Para efeitos comparativos, considere a remuneração brasileira de R$ 9,48 por hora em uma rotina de 40 horas semanais de trabalho.
Em conversão para o real, o valor pago na Austrália equivale a R$ 89,70 por hora.
Assim como no Brasil, a Austrália oferece um sistema de saúde público para os moradores do país, o Medicare.
No entanto, vale ressaltar que o serviço não é disponibilizado para estrangeiros.
Mesmo com o benefício, segundo a Nomad Global, o custo de vida no país é considerado alto.
A empresa aponta que em Sidney, a cidade mais cara do país em termos de moradia, o aluguel semanal é em torno de A$ 670 (R$ 2.409,71 ).
Para os estudantes, é possível trabalhar na Austrália com um visto específico que permite 40 horas de trabalho quinzenais durante o período letivo.
Para este grupo, é obrigatório estar matriculado em um curso de duração mínima de 14 semanas.
Segundo a embaixada australiana, trabalhadores que não ingressarão no sistema de ensino do país precisam buscar vistos específicos.
Esses documentos permitem que os imigrantes exerçam legalmente determinadas atividades no país.