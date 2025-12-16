Austrália paga um dos maiores salários mínimos do mundo; veja valor

O salário mínimo na Austrália é de A$ 24,94 por hora, após reajuste em julho de 2025. No país, a remuneração federal é definida pelo Fair Work Commission (FWC).

A Austrália está entre os maiores salários mínimos pagos, ficando entre as cinco maiores remunerações. Segundo a empresa Rippling, que fornece sistemas de gestão de recursos humanos, a Austrália tem o quarto maior salário mínimo do mundo.

Ranking dos maiores salários mínimos

A lista abaixo considera as informações obtidas pela consultoria e pelos indicadores da Trading Economics para ranquear os cinco países com maior valor estabelecido para o salário mínimo.

1° lugar - Luxemburgo

O salário mínimo no país é calculado mensalmente e varia conforme a idade e capacitação do trabalhador.

Em média, o salário mínimo no país é de € 2.704 por mês (US$ 3.176,89).

Considerando uma rotina de 40 horas semanais, o valor por hora em Luxemburgo seria de US$ 19,85.

2° lugar - Holanda

Nos Países Baixos, algumas convenções e negociações entre bases de trabalhadores podem estabelecer um piso de pagamento acima do mínimo.

Especificamente na Holanda, o salário mínimo é de € 2.506 (US$ 2.944,31) por mês.

Com 40 horas semanais trabalhadas, que equivalem há 8 horas diárias por cinco dias, a remuneração seria de US$ 18,40 por hora.

3° lugar - Austrália

Desde julho, o salário mínimo no país é de A$ 24,94 por hora, o que corresponde a US$ 16,56.

4° lugar - Reino Unido

Com pagamento por hora trabalhada, o Reino Unido estabelece £ 12,21 por hora como salário mínimo (US$ 16,33).

5° lugar - Irlanda

Com remuneração também paga por hora trabalhada, o país europeu estabeleceu o mínimo em € 13,50 (US$ 15,86).

Qual valor do salário mínimo australiano em relação ao real?

Em 2025, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.518 para trabalhadores que seguem a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para efeitos comparativos, considere a remuneração brasileira de R$ 9,48 por hora em uma rotina de 40 horas semanais de trabalho.

Em conversão para o real, o valor pago na Austrália equivale a R$ 89,70 por hora.

Custo de vida na Austrália

Assim como no Brasil, a Austrália oferece um sistema de saúde público para os moradores do país, o Medicare.

No entanto, vale ressaltar que o serviço não é disponibilizado para estrangeiros.

Mesmo com o benefício, segundo a Nomad Global, o custo de vida no país é considerado alto.

A empresa aponta que em Sidney, a cidade mais cara do país em termos de moradia, o aluguel semanal é em torno de A$ 670 (R$ 2.409,71 ).

Como trabalhar na Austrália?

Para os estudantes, é possível trabalhar na Austrália com um visto específico que permite 40 horas de trabalho quinzenais durante o período letivo.

Para este grupo, é obrigatório estar matriculado em um curso de duração mínima de 14 semanas.

Segundo a embaixada australiana, trabalhadores que não ingressarão no sistema de ensino do país precisam buscar vistos específicos.

Esses documentos permitem que os imigrantes exerçam legalmente determinadas atividades no país.