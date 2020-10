Austrália não registra mortes por coronavírus pelo 3º dia consecutivo

A Austrália registrou neste sábado um terceiro dia consecutivo sem mortes por covid-19, mas a cidade de Melbourne enfrenta um lockdown mais prolongado uma vez que os novos casos seguem acima da meta para reabertura.

O Estado australiano de Victoria registrou 14 novos casos da doença, aumentando a média de suas semanas ligeiramente para 9,5, o dobro da meta de menos de cinco para que as restrições à circulação em Melbourne fossem reduzidas.

Assim que a meta for alcançada, o governo de Victoria vai remover todas as restrições sobre a saída de casa dos moradores, bem como permitirá reuniões públicas de até 10 pessoas, algumas visitas a residências, jantares fora de casa, além da reabertura de todas as lojas.

O Estado mais populoso da Austrália, New South Wales, registrou três novos casos de Covid-19 neste sábado. Em Queensland houve registro de um caso. A cifra nacional de infectados é de mais de 27,3 mil, com 897 mortes.

Na vizinha Nova Zelândia houve registro de quatro novos casos neste sábado, todos de viajantes em quarentena que retornaram ao país.