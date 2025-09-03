Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Audiência nos EUA nesta quarta debate se Brasil receberá mais tarifas e sanções comerciais

Investigação pela Seção 301 foi aberta em julho a pedido de Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante evento no Salão Oval (Saul Loeb/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante evento no Salão Oval (Saul Loeb/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de macroeconomia

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06h01.

Nesta quarta-feira, 3, dezenas de advogados, empresários e representantes de associações participam de uma audiência que poderá impactar no futuro das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Entre eles, estarão representantes de empresas como Embraer WEG e de entidades de vários setores, como etanol, madeira e café

Esta audiência será realizada na USTR, o escritório do Representante de Comércio dos EUA, um órgão ligado à Casa Branca que trata do comércio internacional.

O evento é parte da investigação aberta pelos americanos com base na regra chamada de Seção 301, que investiga, a pedido do presidente Donald Trump, se o Brasil tem adotado práticas comerciais consideradas prejudiciais aos Estados Unidos. 

Esta investigação poderá levar os EUA a adotarem novas tarifas e sanções comerciais contra o Brasil, além das taxas já anunciadas por Trump, como as tarifas de 50% contra produtos brasileiros.

"Se sair uma conclusão de que deveria haver aplicação de sanções, como tarifas ou restrições quantitativas contra exportações brasileiras, tenderia a ser uma coisa mais duradoura", diz Lucas Spadano, sócio do escritório Madrona Advogados e que atuou na missão do Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC).

O processo foi iniciado formalmente em julho, e houve espaço para o envio de manifestações públicas, contra e a favor de medidas contra o Brasil. Foram enviadas 258 mensagens até o fechamento dessa etapa, em 18 de agosto. 

Na audiência desta quarta-feira, 3, haverá espaço para que os interessados defendam seus argumentos frente à USTR. Cerca de 40 empresas e entidades fizeram pedidos para falar. Com isso, esta etapa poderá se estender por dias. 

Não há prazo previsto para a conclusão da investigação. Analistas e pessoas que acompanham o processo avaliam que o processo ainda pode levar alguns meses. 

“Queremos um processo longo, que pode levar cerca de 12 meses, mas que a gente possa trilhar um caminho de convergências dos entendimentos", disse Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que está em Washington.

A CNI será representada na audiência por Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Alban disse que a entidade quer usar a audiência para “desmistificar” questões levantadas pelos EUA, como a de que o desmatamento estaria descontrolado e que o Pix gera problemas no mercado de pagamentos. 

"Queremos aqui é garantir uma porta de diálogo, garantir que uma mesa de negociação possa existir e que nessa mesa os argumentos técnicos, comerciais e econômicos possam ter preferência", diz Alban. 

Ele afirma, no entanto, que há risco de novas taxas. "Estamos vivendo um momento bem peculiar, onde se pode ter escalonamentos que tem a ver muito mais com as questões políticas e geopolíticas", afirma.

O andamento do julgamento de Jair Bolsonaro poderá ser usado por Trump como razão para novas taxas. O líder americano exige que a Justiça brasileira encerre o processo contra o ex-presidente, acusado de tentativa de golpe de Estaddo. 

Quem estará na audiência no USTR

Do lado brasileiro, estarão na audiência empresas como Embraer, Portobello America e Weg, além de diversas entidades, como a CNI, Amcham (Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), além de associações setoriais, ligadas a produtos como café, cana-de-açúcar, etanol de milho, pescados e madeira.

Entre representantes americanos, haverá entidades de diversos setores, sendo que parte deles sinalizou que irá falar a favor do Brasil, enquanto outros se juntarão às acusações.

Do lado da defesa do Brasil, estarão a National Coffee Association (NCA, de café) e a International Wood Products Association (madeira) e a US Chamber of Commerce (associação comercial). Em linhas gerais, elas defendem que a integração econômica entre os dois países traz prosperidade, e que o mercado americano será afetado se deixar de contar com produtos brasileiros. 

"Com tarifas americanas significativas sobre o café brasileiro, os torrefadores americanos de café serão severamente prejudicados. As importações de café do Brasil não podem ser facilmente substituídas, se é que podem, visto que o Brasil é de longe o maior produtor de café do mundo", diz William Murray, presidente da NCA, em carta à USTR. 

Ao mesmo tempo, várias entidades pedem que o Brasil seja punido, por representar, na visão delas, concorrência desleal. Entre elas, estão a National Pork Producers Council (carne suína), National Cattlemen's Beef (carne bovina), National Corn Growers Association (milho), a U.S. Beet Sugar Association (açúcar de beterraba), Renewable Fuels Association (combustíveis renováveis) e National Cotton Council of America (algodão).

"A moeda brasileira mais fraca e o menor custo de produção permitirão que o Brasil absorva a tarifa e continue a exportar carne bovina para o mercado dos EUA de forma relativamente inabalável", diz Kent Bacus, diretor da National Cattlemen’s Beef Association.

O que é a seção 301

A seção 301 é parte da Lei do Comércio dos EUA, de 1974. Essa lei autoriza o presidente a tomar medidas contra países que violem regras internacionais de comércio ou tome medidas para restringir o comércio com os Estados Unidos.

As investigações contra os países que podem ter descumprido regras são iniciadas pelo escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), ligado à Presidência. A regra determina que o USTR negocie com os países para que eles retirem as barreiras comerciais antes de aplicar medidas punitivas.

Caso não haja acordo, o governo americano pode levar a questão para órgãos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, ou impor sanções unilaterais contra o país.

Em 2001, por exemplo, a Ucrânia foi alvo de medidas por não respeitar direitos autorais em CDs de música.

Em 2018, a China foi alvo de uma investigação por desrespeitar propriedades intelectuais. Como resultado, o país recebeu tarifas mais altas em uma série de produtos, o que deu início à guerra comercial entre EUA e China.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpTarifasEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Venezuela acusa EUA de usar IA em vídeo sobre ataque a navio no Caribe

Em podcast, Trump acusa Brasil, China e Índia de tarifas desleais

Milei acusa jornalistas de espionagem ilegal após divulgação de áudios da irmã

Juiz federal dos EUA decide que envio de tropas para Los Angeles violou lei federal

Mais na Exame

Mercados

Crescimento de IPOs indica 'bolha' no mercado de ações? Mercado faz ressalvas

Economia

Senado aprova regras rígidas a ‘devedor contumaz’ e novas exigências para venda de combustíveis

Mundo

Venezuela acusa EUA de usar IA em vídeo sobre ataque a navio no Caribe

Um conteúdo Esfera Brasil

Receita Federal iguala regras de fintechs a bancos para combater crime organizado