Atirador deixa pelo menos 3 mortos em cidade da Pensilvânia, nos EUA; polícia emite alerta

A polícia de Falls Township, cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, emitiu um alerta na manhã deste sábado, após um atirador desconhecido deixar pelo menos 3 mortos e várias pessoas feridas. As autoridades pedem que os moradores permaneçam em locais seguros e notifiquem qualquer movimentação suspeita.

Segundo a polícia local, há várias vítimas. A polícia de Middletown Township afirmou, em publicação no Facebook, que não há informação sobre os tiros serem direcionados ou aleatórios.

“Há várias vítimas de tiros e não se sabe neste momento se elas são direcionadas ou aleatórias”, escreveram as autoridades na postagem. “O MTPD está monitorando nosso tráfego e fronteiras e não parece que o atirador tenha entrado nos limites do nosso município”.

O deputado Brian Fitzpatrick publicou que as autoridades estão perseguindo um suspeito e investigando um roubo de carro ligado a ele.

Segundo a emissora CBS News, o alerta enviado pedia que os moradores ficassem longe das janelas e portas e ficassem no centro de suas residências. Lojas foram orientadas a fechar as portas. O incidente, segundo a CBS, também levou ao cancelamento do desfile do Dia de São Patrício, no condado de Bucks.