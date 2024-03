Atirador deixa 3 mortos na Pensilvânia, diz polícia; moradores são orientados a buscar abrigo

Um homem matou três pessoas a tiros neste sábado, 16, em Falls Township, no estado americano da Pensilvânia, segundo autoridades locais. Os moradores do município foram orientados a buscar abrigo enquanto as autoridades buscam pelo suspeito.

O atirador, identificado como Andre Gordon, de 26 anos, dirigia um carro roubado e matou duas pessoas dentro de uma casa. Depois disparou contra a terceira vítima nos arredores e fugiu. A polícia alerta que ele está armado com o rifle e pode ter outras armas.

O deputado federal Brian Fitzpatrick, um republicano que representa o condado de Bucks, disse nas redes sociais que houve um roubo de carro e um tiroteio na cidade. "Há um alerta de atirador ativo em Falls Township - estamos monitorando um roubo de carro e um tiroteio em duas seções de Falls Township. Estou em contato com autoridades policiais enquanto perseguem o suspeito", escreveu.

A ordem para que as pessoas buscassem abrigo foi emitida pelas autoridades locais na manhã deste sábado, por volta das 9h30 no horário local, 10h30 pelo horário de Brasília. O comércio foi orientado a fechar as ordens até segunda ordem e o desfile em celebração a Dia de São Patrício foi cancelado.