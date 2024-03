Atentado a opositor russo na Lituânia eleva temor de infiltração do Kremlin em países bálticos

No caso da Estônia, a primeira-ministra Kaja Kallas anunciou, no final de fevereiro, que as forças de segurança do país tinham abortado “uma operação híbrida” de Moscou no seu território. A premier, que é alvo de um mandado de busca e prisão do Kremlin pela destruição de monumentos soviéticos — algo que também afeta outros políticos bálticos — relatou a prisão de “pessoas que trabalhavam para o serviço secreto russo” e que haviam chegado a causar danos materiais ao veículo do Ministro do Interior, Lauri Laanemets.

A diretora do Serviço de Segurança da Estônia, Margo Palloson, afirmou que alguns dos detidos foram recrutados por Moscou através das redes sociais e que as autoridades russas nunca se preocuparam com o que lhes poderia acontecer. Em janeiro, Tallinn também anunciou a prisão de um professor universitário que supostamente espionava para a Rússia.

— Eles usaram-nos como ferramentas — disse Palloson à televisão pública.

Os governantes das três repúblicas bálticas não só temem ações desestabilizadoras. Nas últimas semanas, expressaram preocupação com a possibilidade de a Rússia se atrever a atacá-los diretamente, ou mesmo a invadir uma pequena parte do seus territórios, para testar o princípio de defesa coletiva da Otan, uma pedra angular da Aliança.

Impunidade no coração da Europa