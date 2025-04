Até pinguim vai pagar? Trump impõe tarifas contra ilha povoada por aves, focas e sem humanos

As Ilhas Heard e McDonald chamaram a atenção depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na quarta-feira, a imposição de tarifas recíprocas contra uma série de países. Isso porque o território não possui habitantes, destaca reportagem do portal G1. Ao todo, 185 territórios foram taxados por Trump, com tarifas mínimas de 10%.

No caso do território, situado entre a Antártica e Madagasgar, no Oceano Antártico, a tarifa imposta foi de 10%, a mesma aplicada ao Brasil. Segundo o site Axios, a Casa Branca justificou a medida afirmando que o arquipélago é um território externo da Austrália — país que também recebeu a mesma taxa.

Conheça as Ilhas Heard e McDonald

As Ilhas Heard e McDonald abrigam os únicos vulcões ativos da Austrália. Um detalhe é que a região fica a mais de 4.100 km do continente australiano. Um dos principais atrativos naturais da região é o vulcão Big Ben, que tem 2.745 metros de altura.

O território é lar de diversas colônias de pinguins, focas e aves incluídas em listas de conservação nacionais e internacionais. As águas ao redor das ilhas também abrigam espécies marinhas únicas. Assim, em 1997, as ilhas foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco pela importância ecológica e geológica.

De acordo com o governo australiano, o local permanece praticamente intocado pela atividade humana, ''o que significa que o que existe ali está o mais próximo possível da natureza em seu estado puro".

As ilhas foram oficialmente descobertas no século 19. Segundo o governo australiano, durante algumas expedições no século 20, o território chegou a contar com um posto dos correios. No entanto, atualmente não há nenhuma infraestrutura oficial na região.

Para chegar às ilhas, é necessário obter uma permissão do governo e enfrentar uma viagem de navio que dura cerca de 10 dias. A cada três anos, são organizadas expedições científicas ao local durante o verão. O governo australiano também afirmou que não existem programas turísticos comerciais para visitar as ilhas.